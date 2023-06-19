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Халезова Людмила Николаевна
Халезова Людмила Николаевна
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Место рождения
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Халезов Николай Дмитриевич
1932 г.р.
Мать
Халезова (Федосимова) Раиса Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
МХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Халезов Николай Дмитриевич
Мать:
Халезова Раиса Васильевна
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
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