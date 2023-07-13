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Смирнов Сергей Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1998

Сын: Смирнов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Смирнова Елена Борисовна

Рождение ребёнка
19.04.2002

Дочь: Смирнова Снежана Сергеевна

Мать ребёнка: Смирнова Елена Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Елена Борисовна