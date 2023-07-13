Смирнов Сергей Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1998
Сын: Смирнов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Смирнова Елена Борисовна
Рождение ребёнка
19.04.2002
Дочь: Смирнова Снежана Сергеевна
Мать ребёнка: Смирнова Елена Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Елена Борисовна