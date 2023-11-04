Герман (Нохрина) Евдокия (Дуся) Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герман (Нохрина) Евдокия (Дуся) Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1923

Дата смерти

04.02.1994

Пол

Женский

Добавил:

Нш
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1923

Отец: Нохрин Трофим Радионович

Мать: Нохрина Евгения Фёдоровна

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Мездрина Варвара

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герман Владимир Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герман Татьяна Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герман Александр Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герман Нина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герман Николай Александрович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
04.02.1994
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