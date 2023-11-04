Герман (Нохрина) Евдокия (Дуся) Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1923
Дата смерти04.02.1994
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1923
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Мездрина Варвара
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герман Владимир Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герман Татьяна Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герман Александр Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герман Нина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герман Николай Александрович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
04.02.1994