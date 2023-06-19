Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья

Место рождения

Ромодан, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1757 г.р.

Мать

1782 г.р.

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Федот

Мать: Анисья

Ромодан, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.01.1815

Муж: Алексей

Ромодан, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.05.1829

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Алексей

Ромодан, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно