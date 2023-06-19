Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Авдотья
Авдотья
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Ромодан
, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Дата рождения
1801
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Федот
1757 г.р.
Мать
Анисья
1782 г.р.
Муж
Алексей
1800 г.р.
Дети
Параскева
1829 г.р.
Добавил:
ПМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец:
Федот
Мать:
Анисья
Ромодан
, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.01.1815
Муж:
Алексей
Ромодан
, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.05.1829
Дочь:
Параскева
Отец ребёнка:
Алексей
Ромодан
, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь