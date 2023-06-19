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Соколов Сергей Григорьевич

Место рождения

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Григорий Васильевич

Мать: Соколова Прасковья Никитична

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Евгения

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне