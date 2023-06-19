Соколов Сергей Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соколова Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соколова Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Евгения
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне