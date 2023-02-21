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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Галеева (Забирова) Кристина Романовна
2000 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГИ
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Галеева Кристина Романовна
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