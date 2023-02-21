Корабейникова (Корабейникова) Марья Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1847
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Корабейников Александр Иванов
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно