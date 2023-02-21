Корабейникова (Корабейникова) Марья Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корабейникова (Корабейникова) Марья Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1819 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1847

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Корабейников Александр Иванов

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корабейников Александр Иванов

Смерть
Неизвестно