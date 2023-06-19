Хлебников Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХлебников Николай Иванович

Хлебников Николай Иванович

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
15.01.1858 ст.

Жена: Хлебникова Пелагея Иванова

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: мещанин Николай Иванович Хлебников - 21 год Невеста: Пелагея Ивановна - 16 лет, дочь девица умершего казака Ивана Евдокимовича Куранова Поручители: Красноярские мещанине Алексей Федорович Ма... Показать все
Смерть
Неизвестно