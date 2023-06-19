Хлебников Николай Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1858 ст.
Жених: мещанин Николай Иванович Хлебников - 21 год Невеста: Пелагея Ивановна - 16 лет, дочь девица умершего казака Ивана Евдокимовича Куранова Поручители: Красноярские мещанине Алексей Федорович Ма... Показать все
Смерть
Неизвестно