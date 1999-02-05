Чукалова (Морозова) Анастасия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1925
Дата смерти05.02.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1925
Рождение ребёнка
10.07.1956
Дочь: Андреева (Чукалова) Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Чукалов Константин Григорьевич
Рождение ребёнка
23.04.1965
Дочь: Седова (Чукалова) Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Чукалов Константин Григорьевич
Смерть
05.02.1999