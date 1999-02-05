Чукалова (Морозова) Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чукалова (Морозова) Анастасия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1925

Дата смерти

05.02.1999

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1925

Отец: Морозов Александр Иванович

Мать: Морозова (Филатова) Фаина Васильевна

Рождение ребёнка
10.07.1956

Дочь: Андреева (Чукалова) Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Чукалов Константин Григорьевич

Рождение ребёнка
23.04.1965

Дочь: Седова (Чукалова) Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Чукалов Константин Григорьевич

Смерть
05.02.1999

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