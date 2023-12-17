Огнева Марфа Евстратова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1864
Дочь: Анастасия Федорова
Отец ребёнка: Огнев Петр Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Огнев Петр Федоров
Место жительства
Неизвестно
Казино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно