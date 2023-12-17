Огнева Марфа Евстратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОгнева Марфа Евстратова

Огнева Марфа Евстратова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1864

Дочь: Анастасия Федорова

Отец ребёнка: Огнев Петр Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огнев Петр Федоров

Место жительства
Неизвестно
Казино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close