Кушнир Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1957
Сын: Кушнир Александр Владимирович
Мать ребёнка: Кушнир ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шатохина Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Кушнир ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гриднева Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Кушнир ?
Смерть
Неизвестно