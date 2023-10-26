Кушнир Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушнир Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1957

Сын: Кушнир Александр Владимирович

Мать ребёнка: Кушнир ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шатохина Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Кушнир ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гриднева Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Кушнир ?

Смерть
Неизвестно
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