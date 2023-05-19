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Ковалев Иоанн Федосеев

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

29.04.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1898

Отец: Ковалев Федосей Евсеев

Мать: Ковалева Федосья Савельева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
30.04.1898
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно