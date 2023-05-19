Ковалев Иоанн Федосеев
Место рожденияп. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Дата рождения29.04.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1898
Отец: Ковалев Федосей Евсеев
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
30.04.1898
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно