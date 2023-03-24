Кузьмин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмин Иван Иванович

Кузьмин Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1928

Сын: Кузьмин Лев Иванович

Мать ребёнка: Кузьмина Фаина Андреевна

Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Фаина Андреевна

Смерть
1930