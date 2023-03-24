Кузьмин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1928
Сын: Кузьмин Лев Иванович
Мать ребёнка: Кузьмина Фаина Андреевна
Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузьмина Фаина Андреевна
Смерть
1930