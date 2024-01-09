Шупта Василий Иванович
Место рожденияСтаница Архангельская, Краснодарский край
Дата рождения14.07.1912
Дата смерти02.01.1987
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1912
Отец: Шупта Иван Михайлович
Мать: Шупта Анна Михайловна
Станица Архангельская, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.12.1938
Мать ребёнка: Мария Александровна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Александровна
Смерть
02.01.1987
Пятигорск, Ставропольский край, Россия