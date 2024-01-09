Шупта Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шупта Василий Иванович

Место рождения

Станица Архангельская, Краснодарский край

Дата рождения

14.07.1912

Дата смерти

02.01.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1912

Отец: Шупта Иван Михайлович

Мать: Шупта Анна Михайловна

Станица Архангельская, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.12.1938

Сын: Шупта Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Мария Александровна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Александровна

Смерть
02.01.1987
Пятигорск, Ставропольский край, Россия
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