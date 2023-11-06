Григорян Эдгар Пушкинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорян Эдгар Пушкинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1980

Отец: Григорян Пушкин Гургенович

Мать: Нушик

Рождение ребёнка
15.05.2008

Дочь: Григорян Эвелина Эдгаровна

Мать ребёнка: Ареват Акопян Гагиковна

Рождение ребёнка
11.07.2011

Дочь: Григорян Милена Эдгаровна

Мать ребёнка: Ареват Акопян Гагиковна

Рождение ребёнка
18.04.2018

Сын: Григорян Эрик Эдгарович

Мать ребёнка: Ареват Акопян Гагиковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ареват Акопян Гагиковна

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