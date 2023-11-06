Григорян Эдгар Пушкинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1980
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1980
Отец: Григорян Пушкин Гургенович
Мать: Нушик
Рождение ребёнка
15.05.2008
Дочь: Григорян Эвелина Эдгаровна
Мать ребёнка: Ареват Акопян Гагиковна
Рождение ребёнка
11.07.2011
Дочь: Григорян Милена Эдгаровна
Мать ребёнка: Ареват Акопян Гагиковна
Рождение ребёнка
18.04.2018
Мать ребёнка: Ареват Акопян Гагиковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ареват Акопян Гагиковна