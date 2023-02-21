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Хамалова Роза Вафиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1976

Пол

Женский

Отец

1934 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1976

Отец: Сибатуллин Вафа

Мать: Сибатуллина Фяридя