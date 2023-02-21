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Хамалова Роза Вафиновна
Хамалова Роза Вафиновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.07.1976
Пол
Женский
Отец
Сибатуллин Вафа
1934 г.р.
Мать
Сибатуллина Фяридя
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1976
Отец:
Сибатуллин Вафа
Мать:
Сибатуллина Фяридя
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