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Ефрем
Ефрем
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1785
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Иван
Мать
Не указана
Дети
Ананий
1811 г.р.
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец:
Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын:
Ананий
Мать ребёнка:
Евдокия
Смерть
Неизвестно
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