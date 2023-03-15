Ефрем — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефрем

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1811 г.р.

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Ананий

Мать ребёнка: Евдокия

Смерть
Неизвестно