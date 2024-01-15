Седова (Арпекова) Татьяна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седова (Арпекова) Татьяна Матвеевна

Место рождения

с. Борисово, Нижегородская губ. и уезда

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Арпеков Матвей Петрович

Мать: не указана

с. Борисово, Нижегородская губ. и уезда
Бракосочетание
29.10.1889

Муж: Седов (опарин) Семён Павлов

c Селитьба, единоверческая
Рождение ребёнка
07.12.1890

Сын: Седов (опарин) Анатолий Семёнович

Отец ребёнка: Седов (опарин) Семён Павлов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.02.1903

Дочь: Александра Семёновна

Отец ребёнка: Седов (опарин) Семён Павлов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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