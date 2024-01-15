Седова (Арпекова) Татьяна Матвеевна
Место рожденияс. Борисово, Нижегородская губ. и уезда
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Арпеков Матвей Петрович
Мать: не указана
с. Борисово, Нижегородская губ. и уезда
Бракосочетание
29.10.1889
c Селитьба, единоверческая
Рождение ребёнка
07.12.1890
Сын: Седов (опарин) Анатолий Семёнович
Отец ребёнка: Седов (опарин) Семён Павлов
Рождение ребёнка
22.02.1903
Дочь: Александра Семёновна
Отец ребёнка: Седов (опарин) Семён Павлов
Смерть
Неизвестно