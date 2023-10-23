Призюк Виталий Ярославович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПризюк Виталий Ярославович

Призюк Виталий Ярославович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1991

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1991

Отец: Призюк Ярослав Александрович

Мать: Призюк Марина Анатольевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close