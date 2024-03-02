Чуйко Евдакия Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуйко Евдакия Нестеровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуйко Семён Иванович

Отец ребёнка: Чуйко Иван Захарович

Рождение ребёнка
12.10.1895

Сын: Чуйко Сергей Иванович

Отец ребёнка: Чуйко Иван Захарович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Чуйко Ульян Иванович

Отец ребёнка: Чуйко Иван Захарович

Смерть
Неизвестно

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