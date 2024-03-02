Чуйко Евдакия Нестеровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуйко Семён Иванович
Отец ребёнка: Чуйко Иван Захарович
Рождение ребёнка
12.10.1895
Отец ребёнка: Чуйко Иван Захарович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Чуйко Ульян Иванович
Отец ребёнка: Чуйко Иван Захарович
Смерть
Неизвестно