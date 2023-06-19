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Некрасов-Усанов Алексей Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
09.02.1853

Жена: Некрасова-Усанова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
30.01.1854

Дочь: Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Некрасова-Усанова Екатерина Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.09.1855

Сын: Некрасов Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Некрасова-Усанова Екатерина Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.07.1857

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Некрасова-Усанова Екатерина Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.11.1860

Сын: Некрасов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Некрасова-Усанова Екатерина Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно