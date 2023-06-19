Некрасов-Усанов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1853
Рождение ребёнка
30.01.1854
Дочь: Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Некрасова-Усанова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
20.09.1855
Мать ребёнка: Некрасова-Усанова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
19.07.1857
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Некрасова-Усанова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
22.11.1860
Сын: Некрасов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Некрасова-Усанова Екатерина Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно