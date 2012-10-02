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Попов Валентин Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1927

Дата смерти

02.10.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1927

Отец: Попов Яков Иванович

Мать: Попова Марфа Григорьевна

Рождение ребёнка
06.07.1954

Дочь: Мытник Наталья Валентиновна

Мать ребёнка: Попова Анна Моисеевна

Рождение ребёнка
24.02.1958

Дочь: Усик Валентина Валентиновна

Мать ребёнка: Попова Анна Моисеевна

Московская обл. г Подольск
Смерть
02.10.2012