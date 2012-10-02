Попов Валентин Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1927
Дата смерти02.10.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1927
Отец: Попов Яков Иванович
Мать: Попова Марфа Григорьевна
Рождение ребёнка
06.07.1954
Дочь: Мытник Наталья Валентиновна
Мать ребёнка: Попова Анна Моисеевна
Рождение ребёнка
24.02.1958
Дочь: Усик Валентина Валентиновна
Мать ребёнка: Попова Анна Моисеевна
Московская обл. г Подольск
Смерть
02.10.2012