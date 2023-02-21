Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОХ
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Место
Комментарий
Рождение
25.01.1925

Отец: Космачев Николай

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно