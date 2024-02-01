Мельянцев Геннадий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1955
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1986
Дочь: Малышева Валерия Геннадьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно