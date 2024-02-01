Мельянцев Геннадий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельянцев Геннадий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1955

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1986

Дочь: Малышева Валерия Геннадьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
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