Чернуха (Веденеева) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернуха (Веденеева) Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1955

Отец: Веденеев Николай Лаврентьевич

Мать: Веденеева Наталья

Рождение ребёнка
30.01.1982

Дочь: Сухорученко Елена Станиславовна

Отец ребёнка: Чернуха Станислав Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.05.1983

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Отец ребёнка: Чернуха Станислав Иванович

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