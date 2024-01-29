Чернуха (Веденеева) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1955
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1955
Отец: Веденеев Николай Лаврентьевич
Мать: Веденеева Наталья
Рождение ребёнка
30.01.1982
Дочь: Сухорученко Елена Станиславовна
Отец ребёнка: Чернуха Станислав Иванович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.05.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернуха Станислав Иванович