Кравец (Скидан) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения03.11.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1888
Отец: Скидан Петр Евменьевич
Мать: Скидан Феодора Демидовна
Рождение ребёнка
23.05.1911
Отец ребёнка: Кравец Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.05.1913
Сын: Кравец Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Кравец Николай Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно