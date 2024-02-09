Кравец (Скидан) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравец (Скидан) Анна Петровна

Место рождения

Владимировка, Чернігівська область

Дата рождения

03.11.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1888

Отец: Скидан Петр Евменьевич

Мать: Скидан Феодора Демидовна

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.05.1911

Сын: Кравец Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Кравец Николай Дмитриевич

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.05.1913

Сын: Кравец Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Кравец Николай Дмитриевич

Владимировка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравец Николай Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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