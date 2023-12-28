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Ибрагимова Менера Басариевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1955

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1955

Отец: Галиев Басарий Ахматгалиевич

Мать: Галиева Фанура Салаховна

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