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Ибрагимова Менера Басариевна
Ибрагимова Менера Басариевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.04.1955
Пол
Женский
Отец
Галиев Басарий Ахматгалиевич
1915 г.р.
Мать
Галиева Фанура Салаховна
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1955
Отец:
Галиев Басарий Ахматгалиевич
Мать:
Галиева Фанура Салаховна
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