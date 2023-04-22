Аулова Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.02.2012
Отец ребёнка: Аулов Евгений Сергеевич
Город Барнаул Алтайский край
Рождение ребёнка
06.02.?
Отец ребёнка: Аулов Евгений Сергеевич
Город Барнаул Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аулова Полина Евгеньевна
Отец ребёнка: Аулов Евгений Сергеевич
Город Барнаул Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно