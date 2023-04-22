Аулова Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аулова Ольга Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.?

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.02.2012

Сын: Аулов Илья Евгеньевич

Отец ребёнка: Аулов Евгений Сергеевич

Город Барнаул Алтайский край
Рождение ребёнка
06.02.?

Сын: Аулов Данил Евгеньевич

Отец ребёнка: Аулов Евгений Сергеевич

Город Барнаул Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аулова Полина Евгеньевна

Отец ребёнка: Аулов Евгений Сергеевич

Город Барнаул Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аулов Евгений Сергеевич