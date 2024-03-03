Черненко Федот
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.08.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукия
Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвин Петр
Мать ребёнка: Лукия
Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвин Леонид
Мать ребёнка: Лукия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвин Николай
Мать ребёнка: Лукия
Смерть
Неизвестно