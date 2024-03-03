Черненко Федот — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черненко Федот

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукия

Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвин Петр

Мать ребёнка: Лукия

Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвин Леонид

Мать ребёнка: Лукия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвин Николай

Мать ребёнка: Лукия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Лукия

Смерть
Неизвестно
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