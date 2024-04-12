Крюкова Екатерина Корнилиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764 ст.
Дата смертиДо 1831 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1764 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1356, стр. 262
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.
Дочь: Крюкова Ирина Парфеновна
Отец ребёнка: Крюков Парфен (Парфений) Иванович
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №782, стр. 586
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.
Сын: Крюков Ефим (Яфим) Парфенович
Отец ребёнка: Крюков Парфен (Парфений) Иванович
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1224, стр. 54
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.
Отец ребёнка: Крюков Парфен (Парфений) Иванович
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1224, стр. 54
Смерть
До 1831 ст.
Исповедальные ведомости, ЦГА Москвы, Фонд 203, Опись 747, Ед.хр. 1183, стр. 321