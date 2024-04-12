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Крюкова Екатерина Корнилиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764 ст.

Дата смерти

До 1831 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1774 г.р.

Дети

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюков Парфен (Парфений) Иванович

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1356, стр. 262
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.

Дочь: Крюкова Ирина Парфеновна

Отец ребёнка: Крюков Парфен (Парфений) Иванович

ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №782, стр. 586
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.

Сын: Крюков Ефим (Яфим) Парфенович

Отец ребёнка: Крюков Парфен (Парфений) Иванович

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1224, стр. 54
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.

Сын: Крюков Федор Парфенович

Отец ребёнка: Крюков Парфен (Парфений) Иванович

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1224, стр. 54
Смерть
До 1831 ст.
Кондырино, Клин, Московская область
Исповедальные ведомости, ЦГА Москвы, Фонд 203, Опись 747, Ед.хр. 1183, стр. 321

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