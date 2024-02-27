Лапина Праскевья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.04.1822
Дочь: Лапина Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Лапин Дмитрий Адрианович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9XR-NFDD
Рождение ребёнка
28.12.1823
Дочь: Лапина Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Лапин Дмитрий Адрианович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99XR-NXR9
Рождение ребёнка
20.05.1839
Дочь: Поникаровская Клавдия Дмитриевна
Отец ребёнка: Лапин Дмитрий Адрианович
https://www.familysearch.org/search/all-collections/results/?q.surname=Лапин&q.givenName=Дмитрий&count=20&offset=1
Смерть
Неизвестно