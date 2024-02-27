Лапина Праскевья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапина Праскевья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1822

Дочь: Лапина Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Лапин Дмитрий Адрианович

Липовское, Туринский, Свердловская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9XR-NFDD
Рождение ребёнка
28.12.1823

Дочь: Лапина Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Лапин Дмитрий Адрианович

Липовское, Туринский, Свердловская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99XR-NXR9
Рождение ребёнка
20.05.1839

Дочь: Поникаровская Клавдия Дмитриевна

Отец ребёнка: Лапин Дмитрий Адрианович

Липовское, Туринский, Свердловская область
https://www.familysearch.org/search/all-collections/results/?q.surname=Лапин&q.givenName=Дмитрий&count=20&offset=1
Смерть
Неизвестно
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