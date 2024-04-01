Даминов Абдрахман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даминов Абдрахман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Даминов Габдулсамат Мурзарахимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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