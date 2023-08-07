Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Сергей Селиверстович
Мать: Настасья Никифоровна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Трефил Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Иваньково деревня Меленковского уезда Владимерской губернии
Смерть
Неизвестно