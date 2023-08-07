Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Сергей Селиверстович

Мать: Настасья Никифоровна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Трефил Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Иваньково деревня Меленковского уезда Владимерской губернии
Смерть
Неизвестно