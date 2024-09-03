Ковпак Анна Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковпак Анна Самуиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковпак Константин Тимофеевич

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Ковпак Вера Константиновна

Отец ребёнка: Ковпак Константин Тимофеевич

Котельва, Полтавська область
Рождение ребёнка
08.02.1876

Дочь: Ковпак Ефросинья Константиновна

Отец ребёнка: Ковпак Константин Тимофеевич

Котельва, Полтавська область
Рождение ребёнка
07.09.1878 ст.

Сын: Ковпак Иван Константинович

Отец ребёнка: Ковпак Константин Тимофеевич

Рождение ребёнка
05.11.1880

Сын: Ковпак Павел Константинович

Отец ребёнка: Ковпак Константин Тимофеевич

Котельва, Полтавська область
Рождение ребёнка
17.03.1883 ст.

Дочь: Ковпак Александра Константиновна

Отец ребёнка: Ковпак Константин Тимофеевич

Котельва, Полтавська область
Рождение ребёнка
08.12.1885

Дочь: Ковпак Анна Константиновна

Отец ребёнка: Ковпак Константин Тимофеевич

Котельва, Полтавська область
Рождение ребёнка
08.01.1889

Сын: Ковпак Михаил Константинович

Отец ребёнка: Ковпак Константин Тимофеевич

Котельва, Полтавська область
Смерть
Неизвестно

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