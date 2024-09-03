Ковпак Анна Самуиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Ковпак Вера Константиновна
Отец ребёнка: Ковпак Константин Тимофеевич
Рождение ребёнка
08.02.1876
Дочь: Ковпак Ефросинья Константиновна
Отец ребёнка: Ковпак Константин Тимофеевич
Рождение ребёнка
07.09.1878 ст.
Сын: Ковпак Иван Константинович
Отец ребёнка: Ковпак Константин Тимофеевич
Рождение ребёнка
05.11.1880
Сын: Ковпак Павел Константинович
Отец ребёнка: Ковпак Константин Тимофеевич
Рождение ребёнка
17.03.1883 ст.
Дочь: Ковпак Александра Константиновна
Отец ребёнка: Ковпак Константин Тимофеевич
Рождение ребёнка
08.12.1885
Дочь: Ковпак Анна Константиновна
Отец ребёнка: Ковпак Константин Тимофеевич
Рождение ребёнка
08.01.1889
Сын: Ковпак Михаил Константинович
Отец ребёнка: Ковпак Константин Тимофеевич
Смерть
Неизвестно