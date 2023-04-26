Сюлаева Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1958
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Сызрань Самарской области
Рождение ребёнка
04.05.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Сызрань Самарской области
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно