Сюлаева Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюлаева Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1958

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Сызрань Самарской области
Рождение ребёнка
04.05.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Сызрань Самарской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно