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Горшков Дмитрий Андреевич

Место рождения

Изосимлево, Бешенцевская волость, Нижегородский уезд

Дата рождения

1842

Дата смерти

26.02.1904 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Горшков Андрей Андреевич

Мать: не указана

Изосимлево, Бешенцевская волость, Нижегородский уезд
Рождение ребёнка
1879

Сын: Горшков Афанасий Дмитриевич

Мать ребёнка: Горшкова Татьяна Кузминична

Изосимлево, Бешенцевская волость, Нижегородский уезд
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Мамонова Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Горшкова Татьяна Кузминична

Изосимлево, Бешенцевская волость, Нижегородский уезд
Рождение ребёнка
06.05.1892

Дочь: Таисия Дмитриевна

Мать ребёнка: Горшкова Татьяна Кузминична

Изосимлево, Бешенцевская волость, Нижегородский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшкова Татьяна Кузминична

Смерть
26.02.1904 ст.
Изосимлево, Бешенцевская волость, Нижегородский уезд