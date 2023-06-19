Горшков Дмитрий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти26.02.1904 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Горшков Андрей Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Горшков Афанасий Дмитриевич
Мать ребёнка: Горшкова Татьяна Кузминична
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Мамонова Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Горшкова Татьяна Кузминична
Рождение ребёнка
06.05.1892
Дочь: Таисия Дмитриевна
Мать ребёнка: Горшкова Татьяна Кузминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.02.1904 ст.