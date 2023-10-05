Муравьева Ксения Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.04.1891
Муж: Трудов Петр Петров
Тверской губернии города Твери мещанин Петр Петрович Трудов, православного исповедания, первым браком 28 лет. Дочь дворянина Московской губернии девица Ксения Федоровна Муравьева, православного испове... Показать все
Рождение ребёнка
18.08.1892
Сын: Трудов Сергий Петров
Отец ребёнка: Трудов Петр Петров
Рождение ребёнка
15.09.1897
Дочь: Трудова Надежда Петрова
Отец ребёнка: Трудов Петр Петров
Смерть
Неизвестно