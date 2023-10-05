Муравьева Ксения Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьева Ксения Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.04.1891

Муж: Трудов Петр Петров

Тверь, город Тверь, Тверская область
Тверской губернии города Твери мещанин Петр Петрович Трудов, православного исповедания, первым браком 28 лет. Дочь дворянина Московской губернии девица Ксения Федоровна Муравьева, православного испове... Показать все
Рождение ребёнка
18.08.1892

Сын: Трудов Сергий Петров

Отец ребёнка: Трудов Петр Петров

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
15.09.1897

Дочь: Трудова Надежда Петрова

Отец ребёнка: Трудов Петр Петров

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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