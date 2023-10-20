Сахаровская (Пысь) Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сахаровский Сергей Петрович
Отец ребёнка: Сахаровский Пётр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сумарокова Ольга Петровна
Отец ребёнка: Сахаровский Пётр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Свободный, Россия