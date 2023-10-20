Сахаровская (Пысь) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахаровская (Пысь) Галина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сахаровский Сергей Петрович

Отец ребёнка: Сахаровский Пётр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сумарокова Ольга Петровна

Отец ребёнка: Сахаровский Пётр Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сахаровский Пётр Степанович

Место жительства
Неизвестно
г.Свободный, Россия
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