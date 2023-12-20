Игишев Вонифатий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1921
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1909
Дочь: Куликова Екатерина Вонифатьевна
Мать ребёнка: Сметанина Татьяна Егоровна
Смерть
1921
Причина смерти: Убийство во время кулацко-эсеровского восстания
Похороны
Неизвестно
Ишим, город Ишим, Тюменская область