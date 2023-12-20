Игишев Вонифатий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игишев Вонифатий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1909

Дочь: Куликова Екатерина Вонифатьевна

Мать ребёнка: Сметанина Татьяна Егоровна

Смерть
1921
Причина смерти: Убийство во время кулацко-эсеровского восстания
Похороны
Неизвестно
Ишим, город Ишим, Тюменская область
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