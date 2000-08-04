Плетенёв Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плетенёв Сергей

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Место рождения

с. Уни, Унинский район, Кировская обл.

Дата рождения

13.08.1946

Дата смерти

04.08.2000

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

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Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1946

Отец: Плетенёв Гавриил

Мать: Плетенева Варвара

с. Уни, Унинский район, Кировская обл.
Военная служба
1961
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Строитель
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.08.2000
с. Уни, Унинский район, Кировская обл.