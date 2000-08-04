Плетенёв Сергей
Место рожденияс. Уни, Унинский район, Кировская обл.
Дата рождения13.08.1946
Дата смерти04.08.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1946
Отец: Плетенёв Гавриил
Мать: Плетенева Варвара
с. Уни, Унинский район, Кировская обл.
Военная служба
1961
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Строитель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.08.2000
с. Уни, Унинский район, Кировская обл.