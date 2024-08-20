Соловьёв (Соловьёва) Ксения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти03.12.1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соловьёв ?
Рождение ребёнка
05.07.1816
Дочь: Тюляева (Соловьёва) Марья Семёновна
Отец ребёнка: Соловьёв ?
Рождение ребёнка
30.04.1818
Отец ребёнка: Соловьёв ?
Рождение ребёнка
1823
Сын: Соловьёв Феодор Семенович
Отец ребёнка: Соловьёв ?
Смерть
03.12.1869