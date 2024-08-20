Соловьёв (Соловьёва) Ксения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёв (Соловьёва) Ксения Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

03.12.1869

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьёв Петр Семенович

Отец ребёнка: Соловьёв ?

Рождение ребёнка
05.07.1816

Дочь: Тюляева (Соловьёва) Марья Семёновна

Отец ребёнка: Соловьёв ?

Рождение ребёнка
30.04.1818

Сын: Соловьёв Иван Семенович

Отец ребёнка: Соловьёв ?

Рождение ребёнка
1823

Сын: Соловьёв Феодор Семенович

Отец ребёнка: Соловьёв ?

Смерть
03.12.1869

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