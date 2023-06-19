Свиридова Полина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридова Полина Александровна

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

16.06.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
08.07.2008

Муж: не указан

Томск, город Томск, Томская область
Развод
2010

Муж: не указан

Томск, город Томск, Томская область