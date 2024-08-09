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Жуков Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1906

Отец: Жуков Петр Моисеевич

Мать: Жукова Агафья Иоакимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жукова Леонид Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жукова Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно

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