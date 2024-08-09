Жуков Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1906
Отец: Жуков Петр Моисеевич
Мать: Жукова Агафья Иоакимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жукова Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно