Погораздова Марья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погораздова Марья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

VR
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Рождение
Неизвестно

Отец: Погораздов Тимофей Павлович

Мать: не указана