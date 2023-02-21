Коэн (Петке) Леонтина Тереза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коэн (Петке) Леонтина Тереза

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Место рождения

г. Адамс, США

Дата рождения

11.01.1913

Дата смерти

23.12.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Адамс, США
Место жительства
С 1913
г. Адамс, США
Место жительства
С 1920
г. Нью-Йорк, США
Место жительства
С 1954
Великобритания
Место жительства
С 1969 по 1992
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.12.1992
Москва, город федерального значения Москва