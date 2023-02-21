Коэн (Петке) Леонтина Тереза
Место рожденияг. Адамс, США
Дата рождения11.01.1913
Дата смерти23.12.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Адамс, США
Место жительства
С 1913
г. Адамс, США
Место жительства
С 1920
г. Нью-Йорк, США
Место жительства
С 1954
Великобритания
Место жительства
С 1969 по 1992
Смерть
23.12.1992