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Сташкевич Петр-Антон Иванов

Место рождения

д. Сташки, Овручское староство, Киевское воеводство, Речь Посполитая

Дата рождения

1785

Дата смерти

До 1853

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Сташкевич Иван Петров

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сташкевич Агнешка Екатерина Петрова-Антонова

Мать ребёнка: (Макаревич Сташкевич) Анна

Рождение ребёнка
23.09.1823

Сын: Сташкевич Владислав Петров-Антонов

Мать ребёнка: (Макаревич Сташкевич) Анна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Сташкевич Вацлав Осип Петров-Антонов

Мать ребёнка: (Макаревич Сташкевич) Анна

Смерть
До 1853

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