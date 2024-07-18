Сташкевич Петр-Антон Иванов
Место рожденияд. Сташки, Овручское староство, Киевское воеводство, Речь Посполитая
Дата рождения1785
Дата смертиДо 1853
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Сташкевич Иван Петров
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сташкевич Агнешка Екатерина Петрова-Антонова
Мать ребёнка: (Макаревич Сташкевич) Анна
Рождение ребёнка
23.09.1823
Сын: Сташкевич Владислав Петров-Антонов
Мать ребёнка: (Макаревич Сташкевич) Анна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Сташкевич Вацлав Осип Петров-Антонов
Мать ребёнка: (Макаревич Сташкевич) Анна
Смерть
До 1853