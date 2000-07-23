Попова (Кяльвияйнен) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Кяльвияйнен) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.07.2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

1956 г.р.
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Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кяльвияйнен Матвей

Мать: Кальвияйнен Ева

Рождение ребёнка
16.01.1956

Дочь: Домкина Татьяна

Отец ребёнка: Шелепень Александр

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шелепень Александр

Тулун, город Тулун, Иркутская область
Рождение ребёнка
06.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шелепень Александр

Тулун, город Тулун, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелепень Александр

Смерть
23.07.2000
Ангарск, Ангарское, Иркутская область