Попова (Кяльвияйнен) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.07.2000
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кяльвияйнен Матвей
Мать: Кальвияйнен Ева
Рождение ребёнка
16.01.1956
Дочь: Домкина Татьяна
Отец ребёнка: Шелепень Александр
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шелепень Александр
Рождение ребёнка
06.09.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шелепень Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шелепень Александр
Смерть
23.07.2000
Ангарск, Ангарское, Иркутская область