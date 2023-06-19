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Янов Виктор Фёдорович

Место рождения

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

09.11.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1886

Отец: Янов Фёдор Иванович

Мать: Янова Пелагея Яковлевна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
12.?.1904

Жена: Янова Татьяна Михайловна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.02.1908

Сын: Янов Фёдор Викторович

Мать ребёнка: Янова Татьяна Михайловна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
29.07.1910

Сын: Янов Стефан Викторович

Мать ребёнка: Янова Татьяна Михайловна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.11.1911

Сын: Янов Михаил Викторович

Мать ребёнка: Янова Татьяна Михайловна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.06.1920

Дочь: Анна Викторовна

Мать ребёнка: Янова Татьяна Михайловна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно