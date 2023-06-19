Янов Виктор Фёдорович
Место рождения
Дата рождения09.11.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1886
Отец: Янов Фёдор Иванович
Мать: Янова Пелагея Яковлевна
Бракосочетание
12.?.1904
Жена: Янова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
05.02.1908
Мать ребёнка: Янова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
29.07.1910
Мать ребёнка: Янова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
21.11.1911
Мать ребёнка: Янова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
30.06.1920
Дочь: Анна Викторовна
Мать ребёнка: Янова Татьяна Михайловна
Смерть
Неизвестно