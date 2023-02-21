Анна Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1901

Муж: Фурса Андрей Лукин

Великая Дорога, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.10.1902

Сын: Фурса Илларион Андреевич

Отец ребёнка: Фурса Андрей Лукин

Великая Дорога, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.08.1904

Дочь: Фурса Мария Андреева

Отец ребёнка: Фурса Андрей Лукин

Великая Дорога, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.12.1904

Сын: Фурса Стефан Андреев

Отец ребёнка: Фурса Андрей Лукин

Великая Дорога, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.01.1909

Дочь: Фурса Татьяна Андреева

Отец ребёнка: Фурса Андрей Лукин

Великая Дорога, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно