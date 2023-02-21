Анна Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1901
Муж: Фурса Андрей Лукин
Рождение ребёнка
21.10.1902
Отец ребёнка: Фурса Андрей Лукин
Рождение ребёнка
29.08.1904
Дочь: Фурса Мария Андреева
Отец ребёнка: Фурса Андрей Лукин
Рождение ребёнка
23.12.1904
Сын: Фурса Стефан Андреев
Отец ребёнка: Фурса Андрей Лукин
Рождение ребёнка
11.01.1909
Дочь: Фурса Татьяна Андреева
Отец ребёнка: Фурса Андрей Лукин
Смерть
Неизвестно