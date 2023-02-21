Богатова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатова Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1887

Дочь: Богатова Любовь Моисеевна

Отец ребёнка: Богатов Моисей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богатов Иван Моисеевич

Отец ребёнка: Богатов Моисей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богатова Маргарита Моисеевна

Отец ребёнка: Богатов Моисей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богатов Иван Моисеевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно